Federica Pellegrini e la confessione sulla maternità: «È più difficile di quanto pensassi, non è una passeggiata»

Federica Pellegrini è diventata mamma della sua prima bambina Matilde da pochi mesi. La campionessa di nuoto ha, più volte, dichiarato sui social di essere letteralmente innamorata della piccolina e di volersi godere ogni istante e momento prezioso con lei. La Divina (quando riesce) ama condividere qualche pensiero con i suoi follower e, proprio per questo, mette a loro disposizione il box con le domande. Proprio in questo frangente, Federica ha risposto a varie domande sulla maternità che ha definito come un percorso non facile e impegnativo. Inoltre, l'ex nuotatrice ha anche parlato del cesareo, del post intervento e dell'allattamento al seno.

Le storie Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima con la sua Matilde e, proprio per questo, non riesce più a dedicarsi troppo ai suoi follower. Quando, però, ha un minuto libero, ecco che nelle sue storie compare il box delle domande alle quali lei risponde sempre con ironia e leggerezza. Una fan, ad esempio, le ha chiesto se la maternità è come se la aspettava e Federica ha risposto: «Devo dire che è più difficile... Semplicemente perché la devi vivere per capire. Sicuramente non è una passeggiata!». Qualcun altro, poi, le ha chiesto come fosse stato il cesareo e la neo mamma ha scritto: «Ah quello è una figata, non senti niente. Il dopo, invece...».

Federica e l'allattamento

Infine, una mamma ha fatto una domanda sull'allattamento e Federica Pellegrini ha risposto: «Devo dire che Matilde è stata bravissima fin da subito.

Comunque è tosta, più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione… Non è sempre facile».