Pass per Parigi '24, Mosca convocato: dopo l'Europeo, l'osimano a Rio con l'Italvolley per il preolimpico

ANCONA Dopo l'argento di Roma c'è il torneo preolimpico di Rio. L'osimano Leandro Mosca da oggi continua la sua avventura con la maglia zzurra, questa volta si va a a caccia del pas sper Parigi 24. Fefé De Giorgi, ct della Nazionale Italiana di volley maschile, ha infatti diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

LEGGI ANCHE: Matassoli, lo scopritore di Leandro Mosca, non ha dubbi: «Con l'Italvolley si toglierà soddisfazioni. Vi racconto come ha iniziato»

Le scelte

Il tecnico azzurro ha ribadito la fiducia ai giocatori che pochi giorni fa a Roma si sono aggiudicati la medaglia d'argento agli Europei dopo aver perso la finale giocata contro la Polonia. Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore titolare (Riccardo Sbertoli sarà il suo secondo), Yuri Romanò ricoprirà il ruolo di opposto di riferimento con il giovane Alessandro Bovolenta alle sue spalle, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori con Mattia Bottolo e Tommaso Rinaldi pronti ad entrare in gioco, Gianluca Galassi e Roberto Russo centrali con Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti ai blocchi di partenza per farsi trovare caldi al momento giusto, Fabio Balaso il libero con Leonardo Scanferla alle sue spalle.

Il torneo di Rio è in programma dal 30 settembre all'8 ottobre e gli azzurri affronteranno Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Qatar. La partita d'esordio sarà il 30 settembre contro la Repubblica Ceca. La formula prevede che ogni squadra affronti le altre sette, le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna di Parigi del prossimo anno. Se si fallirà l'obiettivo a Rimo non resterà altro da fare che appellarsi al ranking Fivb che determinerà le ultime cinque squadre ammesse alle Olimpiadi. Gli azzurri si radunano oggi a Cavalese mentre la partenza per il Brasile è fissata per il prossimo 26 settembre.