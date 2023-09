Osimhen, scoppa il caso: l'attaccante deriso dal club in un video su TikTok. L'agente: «Valutiamo vie legali»

A Napoli scoppia il caso Osimhen. L'attaccante del Napoli nelle ultime ore ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia azzurra e per alcune ore smesso di seguire il club (salvo poi ripensarci). Ma perché? Nelle scorse ore è diventato virale un video postato proprio dal Napoli su TikTok (e poi rimosso) nel quale il giocatore si ritiene preso in giro per il rigore sbagliato nell'ultima giornata di campionato. Immagini che hanno indispettito immediatamente anche il procuratore del calciatore, Roberto Calenda.

Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 26, 2023

L'agente di Osimhen: «Victor deriso, valutiamo azioni legali»

Una frattura molto profonda e che ha preoccupato - e molto - i tifosi del Napoli. Specialmente dopo le parole dell'agente. «Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile - ha scritto sui social -. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare». Il video altro non era che una parodia sull'errore di Osimhen a Bologna che è costato la vittoria al Napoli. Il club ha subito eliminato il video (forse postato per errore?) ma quelle immagini avevano già fatto il giro del web.

🚨 Victor Osimhen is considering taking legal action against his own club Napoli after they posted this on TikTok before deleting it. 🤯



(🎥 @FabrizioRomano) pic.twitter.com/PNqm5ooZi4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 27, 2023

La rabbia con Rudi Garcia e le scuse

Che non fosse un periodo d'oro per Osimhen era emerso proprio a Bologna: dopo la sostituzione di Rudi Garcia (e un epidosio simile era successo con Kvaratskhelia qualche giorno prima a Genova), l'attaccante aveva protestato con il proprio tecnico. Salvo poi scusarsi con i compagni e con l'allenatore il lunedì. Sull'attaccante, per il quale in estate il Napoli ha rifiutato offerte faraoniche dall'Arabia ma non solo, pesa il mancato rinnovo di contratto che non è ancora stato ratificato. E c'è da scommettere che dopo questo episodio sarà ancora più complicato.