Falso in bilancio, De Laurentiis indagato per l'acquisto di Osimhen. Nel mirino le valutazioni di Liguori, Manzi e Palmieri passati in prestito anche per la Fermana

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato iscritto nel registro degli indagati (atto dovuto) dai pm della Procura di Roma: l'accusa è di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato alle presunte plusvalenze fittizie avvenute nel 2020 con l'acquisto dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen dalla squadra francese del Lille. Cosa hanno a che fare le Marche con questa storia? Osimhen fu acquistato dal Napoli per 71milioni e 250mila euro. Il club partenopeo ne pagò in realtà solo 50 cash, girando poi al Lille l'equivalente restante di 21 milioni e 250mila euro rappresentato dai cartellini di 4 giocatori: Karnezis e tre giovani, Liguori, Manzi e Palmieri. Al centro dell'accusa c'è l'ipervalutazione di quei tre giovani che, coinvolti in una operazione di calciomercato internazionale, finirono poi per giocare invece nella Fermana (che aveva ricevuto i ragazzi in prestito e non è ovviamente coinvolta nell'inchiesta). Insomma, la valutazione dei tre ragazzi è quella su cui stanno cercando di fare chiarezza i pm Piscitelli e De Falco. Sulla loro presunta plusvalenza si fonda l'accusa di "falso in bilancio" e "dichiarazione fraudolenta".

Luigi Liguori

Nel dettaglio: Luigi Liguori, ala destra dell'Atletico Afragolese, oggi 25 anni, passato da una valutazione di 4 milioni per il trasferimento al Lille agli attuali 0 (è arrivato all'Afragolese a titolo gratuito dal Casoria, fonte transfermarket). Liguori dal 2019 al 2021 ha fatto la spola tra Napoli e Fermo, transitando per l'Alta Francia, con il Lille. «A giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare - ha raccontato Liguori a Repubblica - Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione Osimhen.

Claudio Manzi

Voi che avreste fatto? Ne ho parlato con il mio agente e ho accettato. Il 30 giugno abbiamo firmato con il Lille. Non siamo mai andati a Lille. Nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo firmato a Castel Volturno».

Secondo giocatore: l'ischitano Claudio Manzi, 23 anni, attuale valore di mercato 120-150mila euro (fonte transfermarket). Anche lui ballò tra Napoli, Fermo e Lille tra ottobre 2020 e giugno 2021. Anche lui, all'epoca, fu valutato 4 milioni di euro. Ora, con più di 50 presenze già timbrate in C, gioca nell'Entella.

Ciro Palmieri

Terzo giocatore, l'attaccante esterno Ciro Palmieri, 23 anni, ottime prestazioni nelle giovanili del Napoli ma mai in prima squadra, tra il 2020 e il giugno 2021 ha rimbalzato tra i partenopei, Lille e Fermana. Valutazione nel passaggio al Lille: 7 milioni. Valore oggi: è passato a titolo gratuito dal Nola all'Angri (serie D).