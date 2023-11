L'Osimana evita il ko nel derby con il Castelfidardo al 95' grazie ad Alessandroni: la sua rovesciata è virale in tutta Italia

OSIMO Un gol straordinario, in rovesciata, di Alessandroni all’ultimo secondo manda in visibilio il Diana ed evita all’Osimana la sconfitta nell’atteso derby della Valmusone. Si mangia i gomiti invece il Castelfidardo che stava per portare a casa tre punti al termine di una gara equilibrata che l’avrebbe potuto catapultare nella lotta playoff. Finisce invece 1-1, che a conti fatti cambia poco e serve ancora meno all’Osimana, ma per come è arrivato rianima l’ambiente giallorosso che rischiava di tornare in depressione. Si è fatto apprezzare di più il gioco dei biancoverdi, con più benzina nelle gambe e rapidi negli scambi dalla trequarti in su. Di contro però l’Osimana, pur non brillando, ha avuto le due occasioni migliori.

La cronaca

Il primo tiro, al 3’, è di Nanapere dal limite uscito di poco.

Al 17’ conclusione in area ospite di Bugaro rimpallata sul fondo. Al 29’ Nanapere va via sulla destra, beffa Micucci e si avvicina alla porta ma anziché mette dietro tira dal fondo e viene ribattuto. Al 36’ Buonaventura atterrato dal portiere si prende il giallo per simulazione. Poco dopo corner da sinistra, Alessandroni di testa sul secondo palo supera Schirripa ma Imbriola ribatte, forse oltre la linea. A inizio ripresa Nanapere calcia sul primo palo ma Santarelli para. Al 59’ cu corner Tittarelli di testa colpisce la traversa, sulla ribattuta Mosquera calcia a botta sicura ma Schirripa salva i suoi. L’Osimana tiene palla ma stenta a trovare spazi mentre il Castello è pronto a ripartire. Come al 79’ con Nanapere che vince un rimpallo al limite, la sfera schizza sul secondo palo dove Miotto finalizza lo 0-1. I locali subiscono il contraccolpo e solo con Bambozzi su punizione al 90’ sfiorano il pari. Fino al 95’ quando Alessandroni su una respinta corta si inventa una rovesciata d’altri tempi finita all’incrocio dei pali.