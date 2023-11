L'Osimana evita il ko nel derby con il Castelfidardo al 95' grazie ad Alessandroni: la sua rovesciata è virale in tutta Italia

OSIMO Un gol straordinario, in rovesciata, di Alessandroni all’ultimo secondo manda in visibilio il Diana ed evita all’ Osimana la sconfitta nell’atteso derby della Valmusone. Si mangia i gomiti invece il Castelfidardo che stava per portare a casa tre punti al termine di una gara equilibrata che l’avrebbe potuto catapultare nella lotta playoff. Finisce invece 1-1, che a conti fatti cambia poco e serve ancora meno all’Osimana, ma per come è arrivato rianima l’ambiente giallorosso che rischiava di tornare in depressione