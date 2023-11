Terremoto Fermana: il dg Tubaldi si dimette dall'incarico. I canarini sono sempre più ultimi in classifica

FERMO All'indomani della sconfitta in casa del Sestri Levante (3-0), con l'ultimo posto sempre più netto in classifica, la Fermana si trova anche a gestire un terremoto societario. Il direttore generale Andrea Tubaldi (da tempo contestato dalla tifoseria), infatti, ha rassegnato stamattina (13 novembre) le dimissioni dal proprio incarico. Nessuna novità, invece, per quel che riguarda il ds Andrea Galassi.

LEGGI ANCHE: Serie C: Super Sbaffo trascina la Recanatese (4-1), Ancona stop con la Torres (1-0). Fermana, Sestri troppo Forte (3-0). Cesena-Vis 4-0

La nota