ASCOLI «Non può esserci futuro senza conoscere e ricordare il passato. Al Teatro Ventidio Basso sarà una straordinaria serata a tinte bianconere, per festeggiare i 125 anni di gloriosa storia dell’Ascoli Calcio». È stato direttamente il sindaco della città, Marco Fioravanti, a illustrare l’atteso evento che andrà in scena domani sera, a partire dalle ore 20.30, nella cornice del Massimo Cittadino. Amministrazione Comunale e Ascoli Calcio, infatti, hanno presentato la grande festa per i 125 anni dalla fondazione del quarto club più antico d’Italia, nato l’1 novembre 1898 con la denominazione Candido Augusto Vecchi. Da allora ecco una storia che dice 16 anni di Serie A, con uno storico quarto posto in classifica, 27 stagioni in Serie B, la vittoria di una Mitropa Cup e tante battaglie contro i club più blasonati del Paese.

APPROFONDIMENTI IL COMPLEANNO Ascoli, la grande festa per celebrare i 125 anni del Picchio: tutte le novità dell'evento SERIE B Ascoli, iniziata l'era Giannitti: subito al campo, l'amicizia con Verdone, il rapporto con il presidente e la fama di scova talenti



Gli ospiti

Tanti gli ospiti che saranno presenti: da Moro a Scanziani, da Sensibile a Nicolini, passando per Castoldi, Destro, Agostini, Cacciatori, Scarafoni, Iachini, Carillo e i più recenti Cacia, Carpani, Giorgi e Padella. Ma non mancheranno alcuni ex presidenti come Benigni e Tosti e pure vecchi allenatori quali Castori, Colomba, Silva, Pillon, Cosmi e altri ancora. In via di definizione i collegamenti da remoto con Pasinato, Bierhoff e Orsolini, immancabile la presenza delle famiglie Rozzi e Mazzone, oltre a quelle di Scorsa e Campanini: «Ci saranno quasi duecento protagonisti che hanno scritto pagine indelebili nella storia dell’Ascoli Calcio, oltre ovviamente a tutti i gruppi organizzati del tifo bianconero che gremiranno i palchi del Teatro» ha aggiunto il sindaco Fioravanti. Il primo cittadino, in apertura di serata, presenterà il progetto definitivo della nuova Curva Sud dello stadio Del Duca

La Curva Sud

«Illustreremo con un video rendering quella che sarà la nuova casa dei tifosi bianconeri, ma pure l’intero progetto che stiamo portando avanti con la società per realizzare un museo della storia dell’Ascoli presso la Tribuna Mazzone. L’obiettivo sarà quello di far vivere il Del Duca sette giorni su sette, e tutto l’anno, ai tifosi e all’intera cittadinanza». «Presenteremo anche l’idea di sviluppo commerciale dello stadio che stiamo portando avanti in maniera congiunta con l’Amministrazione Comunale» ha aggiunto Giancarlo Oresti, in rappresentanza dell’Ascoli Calcio. «Illustreremo il progetto degli Sky box in Tribuna Ovest e il grande lavoro che, giorno dopo giorno da diverso tempo, stiamo realizzando per rendere unica la casa dei tifosi bianconeri. Quale migliore occasione di una festa così importante per presentare a tutti i cuori ascolani le nostre idee». Data la limitata capienza del Teatro, ovviamente già sold out, sarà possibile seguire la serata in diretta sulla pagina Facebook del Comune e su Vera Tv. Aperta a tutti, invece, dalle ore 18 alle ore 20, la possibilità di accedere al Foyer del Teatro per visitare una piccola anteprima dei cimeli che saranno in futuro esposti presso il museo dello stadio Del Duca: «Maglie storiche, oggetti rari, foto e alcune vere chicche che risalgono addirittura a un secolo fa, messe a disposizione da me e altri ragazzi innamorati dell’Ascoli Calcio» ha spiegato Francesco Mori, in rappresentanza dei collezionisti.

La squadra

Alla serata, non mancherà ovviamente l’attuale rosa guidata da mister William Viali: «Sarà presente tutto lo staff e ogni singolo giocatore, perché chi indossa la maglia bianconera deve conoscere quella che è stata la gloriosa storia dell’Ascoli Calcio» ha aggiunto l’assessore allo sport Nico Stallone. «Abbiamo chiesto al club di far partecipare tutti, la società ha risposto presente condividendo il nostro stesso pensiero. Siamo convinti che questa serata fungerà da valore aggiunto per ciascun ragazzo».

Le premiazioni

Nel corso della festa verranno rivelati anche i risultati del contest che, nei giorni scorsi, ha coinvolto direttamente i tifosi bianconeri. Saranno, infatti, svelati i dieci giocatori più forti di sempre ad aver indossato la maglia dell’Ascoli Calcio, la top 11 bianconera, il gol più bello realizzato dal Picchio in 125 anni di storia, la partita più bella e la miglior coreografia. A impreziosire ulteriormente un’imperdibile serata a tinte bianconere.