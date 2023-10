ASCOLI Il conto alla rovescia è quasi terminato: ancora pochi giorni di attesa, poi arriverà la grande serata in cui l’Ascoli Calcio celebrerà i suoi 125 anni di storia. Dopo la festa svoltasi allo stadio Del Duca lo scorso 10 settembre, alla presenza del bomber brasiliano Walter Junior Casagrande e di tante altre vecchie glorie bianconere, ora arriva una nuova data da segnare in rosso sul calendario. Quella che conoscono a memoria tutti i tifosi del Picchio: era l’1 novembre 1898, infatti, quando dodici giovani ascolani fondarono la società denominata Candido Augusto Vecchi. Da allora, un’incredibile epopea a tinte bianconere: 16 campionati di Serie A e 27 di Serie B, la vittoria di una Mitropa Cup, tante battaglie contro i club più blasonati d’Italia, vittorie prestigiose e sconfitte amarissime.

Una grande festa

Dallo storico quarto posto in Serie A ai difficili anni in Serie C: gioie e delusioni, sorrisi e lacrime, promozioni e retrocessioni. Tutto questo sarà ripercorso proprio nel giorno del 125° anniversario della fondazione del club: mercoledì 1 novembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Ventidio Basso si svolgerà una serata celebrativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, dall’Ascoli Calcio 1898 FC e dagli Ultras 1898. Tanti gli ospiti che saranno invitati a partecipare: presidenti, allenatori e giocatori che hanno scritto le numerose e gloriose pagine del club più blasonato delle Marche (e tra i più antichi d’Italia), ma vi saranno pure giornalisti, rappresentanti delle società sportive, gruppi organizzati e tanti tifosi bianconeri. A impreziosire la grande festa, video, immagini, interviste, aneddoti e curiosità che permetteranno di ripercorrere i 125 anni di storia dell’Ascoli Calcio.

Tutti a votare

I protagonisti della serata, come detto, saranno anche i tifosi bianconeri. Nel corso della festa, infatti, verranno effettuate cinque importanti premiazioni sulla base dei voti espressi dai sostenitori del Picchio. Da quest’oggi, e per un’intera settimana (scadenza mercoledì 25 ottobre), tutti i supporter dell’Ascoli potranno partecipare al contest organizzato per l’occasione. I tifosi potranno votare la miglior formazione della storia dell’Ascoli Calcio, i dieci giocatori più forti di sempre ad aver indossato la maglia bianconera (a prescindere dal ruolo), il gol più bello realizzato dall’Ascoli in 125 anni di storia, la partita più bella della storia bianconera e la coreografia più bella realizzata dai tifosi stessi. Per votare, basterà collegarsi al link https://forms.gle/vhYRznGa4ym9V4Vc6 (la piattaforma è presente anche sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno e sul sito dell’Ascoli Calcio). Mercoledì 1 novembre, poi, verranno ‘svelati’ i risultati delle votazioni, con le premiazioni che andranno ulteriormente a impreziosire una serata di grande festa nel nome dell’Ascoli Calcio 1898.

Testa al Lecco

Tifosi protagonisti, dunque, per la festa del prossimo 1 novembre, ma intanto la testa è solo al campionato. Sabato, dopo il turno di sosta per gli impegni delle Nazionali, si tornerà in campo: al Rigamonti-Ceppi, l’Ascoli se la vedrà contro il Lecco fanalino di coda. Sono in vendita i biglietti per assistere al match: 18 euro il costo del tagliando intero per il settore ospiti-Curva Sud, prezzo ridotto a 15 euro per donne, over 65 e under 18. Gli under 6, per i quali è previsto l’ingresso gratuito purché accompagnati da un adulto, non hanno diritto al posto. La vendita dei biglietti per i supporters bianconeri terminerà alle ore 19 di venerdì. «Guai a sottovalutare l’avversario, ma noi siamo l’Ascoli e dobbiamo vincere» il grido dei cuori bianconeri, in fermento per l’imminente ripresa del torneo. «Siamo reduci da quattro risultati utili consecutivi, ora serve un successo per allontanarci dalle zone pericolose di classifica e compiere un bel balzo in avanti» le parole di Simone Giordani. «Il Lecco non ha ancora vinto, noi non possiamo permetterci un passo falso: grinta, attenzione e determinazione, in Lombardia dovremo conquistare i tre punti» l’eco di Alessandro Mancini.