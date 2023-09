«Noi vogliamo portare l'Ascoli molto in alto». In 3000 alla festa per i 125 anni del Picchio

ASCOLI 125 anni di storia non sono pochi e Ascoli ha voluto festeggiarli nel migliore dei modi. Il momento clou della serata è stato toccato quando è arrivata la prima squadra. Non c'era l' attaccante Ilia Nestorovski impegnato con la sua Nazionale. Il gruppo bianconero era guidato dal tecnico William Viali che prima aveva ricevuto gli applausi con le vecchie glorie in quanto un ex bianconero. Aveva 20 anni quando Viali ha indossato la maglia dell'Ascoli. Il tecnico è costato accolto dagli applausi dei tanti tifosi presenti e lui ha ringraziato tutti con le seguenti parole. Dalla stagione con la maglia del Picchio la sua carriera è stata tutta in ascesa. 125 anni di storia con la squadra chiamata a rappresentare al meglio questo importante traguardo.