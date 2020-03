Moto 2, in Qatar vittoria del giapponese Nagashima davanti a Baldassarri

Il giapponese Tetsuta Nagashima, su Kalex, ha conquistato la prima vittoria della carriera imponendosi nella gara di Moto2 del gran premio del Qatar davanti agli italiani Lorenzo Baldassarri ed Enea Bastianini. Quarto Joe Roberts, partito in pole position, e quinto l'australiano Remy Gardner , figlio di quel Wayne Gardner che fu campione del mondo delle 500 cc nel 1987. Sfortunato Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi, che era stato a lungo in testa ma poi era finito indietro per il deterioramento delle gomme e poi è caduto all'ultimo giro.

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA