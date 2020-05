Morto Vincenzo Abbagnale papà di Giuseppe, Carmine e Agostino

Lutto nel canottaggio italiano. È venuto a mancare, all'età di 87 anni - a giugno ne avrebbe compiuti 88 - Vincenzo Abbagnale, il papà del presidente Giuseppe e dei fratelli Carmine e Agostino. Il signor Vincenzo, deceduto per i postumi di un intervento chirurgico al Cardarelli di Napoli, oltre a Giuseppe, Carmine, Agostino, lascia la moglie Virginia La Mura, sorella del dottore, le figlie Maria, Rosanna e Nunzia, tutti i nipoti, le nuore e i generi sgomenti per non aver avuto modo di dargli l'ultimo saluto.



Al presidente Giuseppe Abbagnale, ai suoi fratelli e sorelle, e a tutta la famiglia, sono giunte immediate le più sentite condoglianze da parte dei vice presidenti e di tutto il Consiglio Federale, del segretario generale, di tutte le componenti della Federazione Italiana Canottaggio e dell'Italia del canottaggio. Ultimo aggiornamento: 13:19

