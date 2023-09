Canottaggio, l'Italia conquista quattro pass olimpici ai Mondiali di Belgrado

Giornate cruciali per il canottaggio azzurro ai Mondiali Assoluti e Pararowing di Belgrado. Venerdì importante per l’assegnazione delle prime carte per le Olimpiadi di Parigi. L’Italia risponde subito presente in tre specialità, con il doppio leggero, il doppio e il 4 di coppia Senior qualificati per la rassegna a cinque cerchi: tutte barche maschili, tutte in gara alle finali assolute in programma domani e domenica.

I primi a staccare il pass olimpico sono i leggeri Stefano Oppo e Gabriel Soares dopo il secondo posto nella loro semifinale: domani alle 14:23 lotteranno per una medaglia insieme a Irlanda e Svizzera.

Attenzione anche al 4 di coppia di Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Nicolò Carucci: bronzo nel 2022, gli azzurri dovranno in particolar modo vedersela con Olanda e Polonia. Terza barca qualificata è il doppio di Luca Rambaldi e Matteo Sartori (figlio di Alessio, oro a Sidney 2000) che scenderà in acqua domenica alle 13:39. In finale anche l’otto femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, tim. Emanuele Capponi), oggi autore di un’impresa nel proprio recupero: dovrà evitare l’ultimo posto, domenica alle 14:44, per esser sicura di andare, per la prima volta nella storia del Canottaggio italiano, alle Olimpiadi.

Due le delusioni: non entrano in finale né il doppio leggero delle campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini né l’otto maschile. Per le ragazze, però, c’è ancora un posto per Parigi nella finale B mentre l’ammiraglia dovrà tentare la prossima primavera. Per il resto, altre possibilità di qualificazione per Parigi arriveranno dalle altre finali B: dal singolista Davide Mumolo ai 2 senza maschile e femminile, al doppio femminile, al 4 di coppia femminile e al 4 senza maschile.

Nel Pararowing festa per il singolista PR1 Giacomo Perini che raggiunge la qualificazione paralimpica. Intanto, nelle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche, tre ori e due argenti per l’Italia. Vincono il 2 senza Pesi Leggeri di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone, il 4 di coppia leggero maschile (Pietro Willy Ruta, Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani, Matteo Tonelli) e il 2 senza leggero femminile (Serena Mossi, Elisa Grisoni). Secondo posto per i singolisti Niels Torre e, in ambito paralimpico (PR2), Gian Filippo Mirabile.