Milan rinasce in Champions, 2-1 al Psg con Leao e Giroud. Fischi, cori e banconote false per Donnarumma

Doveva essere la notte del ritorno di Donnarumma a San Siro contro il Milan, contestato dai suoi ex tifosi che non hanno dimenticato il tradimento del 2021 e per questo gli hanno dedicato fischi assordanti, banconote con la scritta Dollarumma mercenario, cori e insulti per tutto il match.

Invece, è stata soprattutto la notte del ritorno alla vittoria del Milan dopo quattro partite tra campionato e Champions.

La partita

Trascinati da un ritrovato Rafael Leao (non segnava dal 23 settembre contro il Verona, sempre al Meazza) e dai rientri preziosissimi di Loftus-Cheek e Pulisic, il Diavolo vince 2-1 contro il Psg, trova la prima vittoria in Champions e riapre il discorso qualificazione. A due gare dal termine, il girone rimane molto equilibrato, con il Borussia Dortmund a sette punti, i parigini secondi a sei, il Milan a cinque e il Newcastle ultimo a quota quattro. Così gli uomini di Stefano Pioli in tre giorni hanno trasformato i fischi di sabato sera dopo la sconfitta con l’Udinese in applausi. L’inizio dei rossoneri è incoraggiante con un’occasione sprecata malamente da Loftus-Cheek, ma il Psg alla prima folata offensiva fa male: l’ex interista Skriniar (fischiatissimo anche lui) è bravo a sfruttare una spizzata di Marquinhos su calcio d’angolo.

Il Milan non si abbatte e riprende a costruire gioco e occasioni. Prima con Musah tira troppo centrale da ottima posizione e poi con Rafael Leao che inizia e finisce l’azione: sgroppata di 30 metri, assist per Giroud che calcia in diagonale, Donnarumma respinge sui piedi del portoghese che in rovesciata fa 1-1. Nella ripresa la musica non cambia con i francesi che aspettano e ripartono con Mbappè e Dembelè ma senza trovare l’imbucata giusta come, invece, fa Giroud. Il francese sfrutta alla perfezione un cross di Theo Hernandez e sovrasta Skriniar con un colpo di testa imperioso che fa impazzire San Siro. Ed è da questa notte che il Milan vuole ripartire.