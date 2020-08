Messi via dal Barcellona: il fuoriclasse ha comunicato con un fax di volersene andare

Leo Messi vuole lasciare il Barcellona. Il giocatore ha inviato un fax alla società esprimendo la sua volontà di dare esecuzione alla clausola prevista nel suo contratto con la quale può lasciare unilateralmente il club alla fine di ogni stagione. In linea di principio quella clausola si è conclusa prima del 1 giugno , ma l'atipico di questo esercizio dovuto al coronavirus apre la strada alla richiesta ora di essere rilasciato.



Dopo la sua conversazione con Ronald Koeman venerdì scorso, in cui l'argentino aveva già avvertito l'allenatore di sentirsi più fuori che dentro, Messi non ha tardato a prendere una decisione che rappresenta un terremoto nel pianeta del calcio. La notizia dell'anno senza dubbio, che il capitano del Barça ed emblema del club in più dell'ultimo decennio, il miglior giocatore nella storia del club catalano, vuole lasciare, e gratuitamente, il club dove è stato negli ultimi 20 anni . Ultimo aggiornamento: 19:40

