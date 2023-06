Master, Chiara Belfioretti da applausi a Riccione: argento per l'anconetana nei campionati italiani

RICCIONE- Prime giornate di Campionati Italiani Herbalife master di nuoto, in vasca da 50 metri a Riccione, e subito una medaglia d’argento per la Vela Nuoto Ancona che l’ha colta oggi con una delle sue stelle, Chiara Belfioretti, scesa in acqua nei 100 farfalla, la sua specialità, e salita sul secondo gradino del podio M25 con il tempo di 1’07”72.

La medaglia

Chiara Belfioretti nei 100 farfalla e Mattia Quattrini nei 400 misti hanno infatti inaugurato per la Vela oggi questi Italiani che proseguiranno fino a domenica, giornata conclusiva dedicata alle staffette a stile libero. Dopo il meeting di Città di Castello, con la Vela Nuoto Ancona protagonista e sul terzo gradino del podio, la formazione anconetana e chiaravallese del factotum e vicepresidente Andrea Consolani è pronta per questa tornata degli Italiani, manifestazione in cui la Vela ha sempre saputo mettersi in luce, con le gare individuali ma anche con le numerose staffette.

Partecipano a questa edizione degli Italiani: al femminile Chiara Belfioretti, Marta Betti, Sara Bramucci, Debora Burini, Caterina Cianca, Elisa Francolini, Lavinia Mandolini, Margherita Menghini, Federica Orlandi, Giulia Roversi, Scilla Sparabombe, Beatrice Tommei e Laura Vitaloni, al maschile Leonardo Belfioretti, Igor Capecci, Edoardo Carloni, Nicola Chiodi, Andrea Consolani, Michael Guidarelli, Stefano Loreti, Lorenzo Manoni, Davide Marzocchi, Teobaldo Norelli, Francesco Occelli, Jacopo Parasecoli, Giuseppe Poli, Mattia Quattrini, Mirko Schiavoni, Fabio Tozzi e Samuele Tozzi. Più gli atleti che si uniranno alla squadra solo per le staffette: Alessandro Alù, Fabiana Brigante, Pierfrancesco Fabiani, Francesco Luconi e Fabrizio Marchetti. Una squadra numerosa con diverse eccellenze pronte a farsi valere tra le corsie romagnole davanti al meglio del nuoto master di tutta Italia.