Mondiali di basket, buona la prima per l'Italia a trazione dorica (Pajola e Polonara): battuta l'Angola

MANILA - Qualche sofferenza, ma buona la prima: l'Italia piega l'Angola nell'eordio dei Mondiali 2023 a Manila (Filippine) con il punteggio di 81-64, che però maschera un po' le difficolta degli azzurri, capaci di staccarsi definitivamente soltanto nel finale.

I ragazzi di coach Pozzecco hanno vinto l'esordio, come si attendeva, nel girone composto anche da Repubblica Dominicana e Filippine. Tra gli azzurri sono ben due i giocatiri anconetani: la guardia Alessandro Pajola e l'ala Achille Polonara. Quattro punti e 5 assist per il piccolo, 7 punti e altrettanti rimbalzi per il lungo, entrato in quintetto base. Top scorer dell'Italia Simone Fontecchio con 19 punti. Ora gli azzurri sono attesi dalla partita con la Repubblica Dominicana (con la stella Nba Karl Anthony Towns) domenica, sempre alle 10, che probabilmente sarà decisiva per la vittoria del girone.