Ascoli, Ancona, Recanatese e Vuelle dietro la lavagna. Vis e Fermana avanti adagio

Trend confermato. O le cose vanno bene (a dire la veritàò raramente) o invece i riscontri sono amari e preoccupanti e purtroppo questa musica - parliamo delle realtà maggiori dello sport marchigiano - suon piuttosto spesso. L'ultimo weekend era andato bene dopo due turni amari ma anche l'ultima fatica prima delle festività natalizie ha regalato alle nostre formazioni solo (o quasi) amarezze.

Ci si aspettava una conferma dall'Ascoli dopo la bella vittoria ottenuta al Del Duca contro il Catanzaro ed invece l'undici di Castori pur lottando e pur facendo vedere anche qualche buona trama è uscita a mani vuote dall'Arena Garibaldi di Pisa con la classifica che è tornata a farsi preoccupante: kil Piucchio è infatti insieme allo Spezia al penultimo posto con 16 punti, dietro c'è solo la Feralpi Salò a quota 13.

Nessuna vittoria per le "nostre" nel torneo di serie C ma se i pareggi esterni di Fermana (in extrremis all'Adriatico di Pescara) e della Vis Pesaro (sul campo della Juventus under 23) qualche aspetto positivo lo contengono le sconfitte di Ancona (al Porta Elisa contro la Lucchese) e della Recanatese in casa contro l'Entella debbono indurre alla classifica anche perchè il trend delle formazioni di Colavitto e Pagliari è tutt'altro che rassicurante.

Detto che in ottica volley la Lube tornerà a giocare domani alle 15,30 in casa contro Verona, notizie tutt'altro che dolci arrivano da Pesaro in ottaca basket con la Vuelle cje proprio non sembra conoscere la parola continuità: ci si aspettava una conferma dopo il blitz di Pistoia e invece contro Varese è arrivata un'altra sconfitta casalinga con tanti motivi di preoccupazione per l'intero ambiente biancorosso.