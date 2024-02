Le mani marchigiane dietro al fenomeno Sinner. Coach Vagnozzi esulta dopo Rotterdam: «Weekend da incorniciare»

ASCOLI La vittoria a Rotterdam, il terzo posto nel Ranking Atp, le prossime grandi sfide da mettere nel radar. Jannik Sinner è il tennista del momento. In pochi, tuttavia, lo conoscono e possono capirlo come il suo coach, quel Simone Vagnozzi marchigiano doc di Ascoli Piceno artefice della sua esplosione insieme a Darren Cahil. Un Vagnozzi, in piena felicità, che ha voluto dedicargli un post su Instagram per esaltare anche l'ultima impresa in ordine cronologico.

«Un weekend da incorniciare»