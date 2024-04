Sinner-Tsitsipas, la svista dell'arbitro che ha penalizzato Jannik nel terzo set: cosa è successo

Non è riuscita l'impresa di Jannik Sinner che in semifinale ha perso contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'Atp Montecarlo. L'italiano ha conquistato comunque gli stessi punti dello scorso anno che gli hanno permesso di tornare al secondo posto in classifica superando Carlos Alcaraz. L'esito del match poteva essere diverso senza un clamoroso errore dell'arbitro che ha penalizzato il tennista italiano. Nel terzo set, quello decisivo, Jannik - che già conduceva per 3-1 - ha avuto l'occasione di ottenere il secondo tie break e chiudere virtualmente il match.

Sinner, infortunio durante il terzo set contro Tsitsipas: fisioterapisti in campo. Cosa è successo

Cosa è successo

Al quinto game del terzo set, Sinner ha avuto l'occasione di strappare per la seconda volta il servizio e raggiungere il 4-1. Sul vantaggio esterno (e servizio da sinistra), Tsitsipas ha battuto chiaramente fuori (pallina uscita di una decina di centimetri) ma il giudice di linea non ha chiamato l'out e Jannik non ha avuto la prontezza di fermarsi per verificare il segno. Il punto è poi andato al greco ma l'altoatesino si è lamentato in modo sobrio con il direttore di gara a causa della svista importante. La tecnologia, poi, ha dimostrato come Jannik avesse ragione con la pallina uscita di molto. Da quel momento in poi, Sinner ha dato l'impressione di aver perso concentrazione con Stefanos che è riuscito rimontare e poi vincere l'incontro grazie anche all'infortunio dell'avversario nel finale.