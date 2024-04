Atp Montecarlo: Musetti sfida Fils, Berrettini debutta contro Kecmanovic. Il programma degli italiani, orario e dove vedere i match

L'Atp di Montecarlo ha già visto l'eliminazione di due tennisti italiani, Luca Nardi e Matteo Arnaldi. Il primo ha perso in due set (2-6, 3-6) contro Auger-Aliassime, il secondo ha avuto la peggio in tre set contro Nagal (7-5, 2-6, 4-6). Adesso i riflettori sono puntati su altri due azzurri, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, in attesa del debutto di Jannik Sinner (mercoledì 10 aprile). Entrambi scenderanno in campo martedì 9 aprile nel torneo del Principato. Per Musetti sarà la seconda partita del singolare, dopo aver vinto contro lo statunitense Fritz nei trentaduesimi. Per Berrettini, invece, si tratta del debutto nel torneo, a poche ore dalla vittoria dell'Atp 250 di Marrakech.

Musetti-Fils

Lorenzo Musetti scenderà in campo martedì contro il francese Arthur Fils. L'azzurro arriva da N°25 al mondo, il suo avversario invece occupa la posizione N°36 nel ranking. Match valido per i sedicesimi di finale a partire dalle ore 15:30.

Berrettini-Kecmanovic

Fresco di vittoria nell'Atp 250 di Marrakech (ottavo titolo in carriera), Berrettini si prepara al debutto a Montecarlo dove martedì sfiderà nel primo turno (trentaduesimi di finale) Miomir Kecmanovic, N°50 nel ranking Atp. ore 12:30.

Dove vedere i match

Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.