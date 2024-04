Tsitsipas batte Ruud (6-1, 6-4) e vince l'Atp di Montecarlo: terza vittoria in quattro anni nel torneo del Principato

La commozione di Stefanos Tsitsipas è la fotografia della domenica di tennis. Il greco batte Casper Ruud nella finale dell'Atp di Montecarlo e si aggiudica il Masters 1000 monegasco per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Precedentemente aveva trionfato nel 2021 e nel 2022; l'anno scorso, invece, aveva vinto Rublev ma Tsitsipas si è ripreso la scena nel torneo dove ha ottenuto più trionfi in carriera.

Vittoria in due set per Tsitsipas (6-1, 6-4) che ha controllato il match contro il norvegese. Primo set in totale controllo, senza mai soffrire. Nel secondo, invece, ha subito la reazione di Ruud che ha provato a tornare in partita, portandola fino al decimo game. Poi il colpo decisivo, il dritto violento che non ha lasciato scampo all'avversario e la caduta a braccia aperte nella terra rossa del Principato. Emozione visibile sul volto del tennista greco che dopo aver battuto Sinner in tre set, dimostra di avere la forza di superare anche chi, come Ruud, ieri aveva battuto il numero uno Djokovic. La stagione sulla terra inizia nel migliore dei modi per il nativo di Atene.