Sorpresa: Simone Vagnozzi, coach di Sinner, al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Dall'Australia alla Riviera delle Palme. Visita oggi al circolo tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto di Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner. Il tecnico di Rapagnano al circolo rivierasco ha fondato un'accademia per giovani talenti da valorizzare.

Coach dell'anno

C'eravamo lasciato in Australia, con Sinner ad alzare la Norman Brookes Challenge Cup degli Open, e il suo coach a scrive su Instagram che "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso". Simone Vagnozzi, insieme a Darren Cahill, è stato nominato coach of the year dell'Atp Awards. A questo punto resta solo una domanda: quando vedremo Sinner nelle Marche?