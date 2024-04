SAN BENEDETTO - Aspettando la Coppa Davis che arriverà ad agosto, il circolo tennis Maggioni intanto sta ospitando il torneo di prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia che si concluderà oggi pomeriggio sul campo centrale. Ma l’attenzione del presidente Afro Zoboletti, dei maestri e di tutti gli iscritti è anche concentrata sul prossimo agosto quando, al Circolo, arriverà la Coppa Davis.

APPROFONDIMENTI IL RESTYLING Nuovo lungomare di San Benedetto, il bando entro la fine di maggio. I lavori nel tratto fra l’ex camping e il residence Las Vegas

Si tratta del trofeo che, come è noto, è stato conquistato lo scorso anno dalla nazionale che si è imposta 2-0 sull’Australia grazie alle vittorie decisive di Sinner e Arnaldi che hanno riportato dopo 40 anni la cosiddetta “inslatiera” in Italia. E in ricordo della partita che la nazionale italiana, allora con Panatta, Barazzuti e Bertolucci (capitano non giocatore Pietrangeli) giocò nel 1972 a San Benedetto contro l’Olanda la Federazione ha scelto proprio il Maggioni per mostrare il trofeo. «Non ci limiteremo ad accogliere sambendettesi e turisti - spiega il presidente Afro Zoboletti - ma grazie ai giovani del Fai abbiamo organizzato anche una importante serie di eventi collaterali tra i quali spiccano gli approfondimenti sul progetto che l’ingegner Onorati aveva di San Benedetto e di tutta la zona centrale». Come è noto, infatti, colui che ha creato tutta l’area a mare decidendo di dedicare agli impianti sportivi tutta l’area a nord del torrente Albula, ha indicato nell’attuale circolo Maggioni uno dei punti più qualificanti. Un progetto che da anni il circolo cerca di riportare alla luce con un restyling capace di restituire appeal alla città. Durante l’ultima festa degli auguri di Natale, proprio il sindaco Antonio Spazzafumo aveva annunciato che quello che si apriva sarebbe stato «l’anno del Maggioni». A tenere alto il blasone c’è sicuramente Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner e direttore tecnico della scuola tennis del Maggioni ma l’aver perso il challenge che ogni anno attirava tantissimi appassionati è un vulnus da sanare al più presto.