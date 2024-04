Coppa Davis a Pesaro, l'insalatiera più famosa del mondo in mostra a Casa Rossini e alla Baratoff

E' l'insalatiera più ambita al mondo. La Coppa Davis arriva a Pesaro per il Trophy Tour. L'Italia l'ha conquistata l'anno scorso a Malaga, 47 anni dopo la prima vittoria. Eroe di allora Panatta, eroe di ora Sinner.

Casa Rossini e Baratoff

La coppa sarà visibile al pubblico da domani, 12 aprile, al 14 all'interno della casa natale di Gioachino Rossini, in via Rossini, nel cuore antico di Pesaro. Il 15 e il 16 aprile il trofeo si potrà ammirare al Tennis Club Baratoff che, come tutti i pesaresi ricorderanno, nel 2016 ospitò il quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Argentina. E chissà che, tra un impegno e l'altro, non sia presente anche Luca Nardi, il tennista pesarese arrivato recentemente al numero 75 del ranking.