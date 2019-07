Grande tennis in Riviera Il direttore del Foro Italico visita il torneo del Maggioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Blitz di Sergio Palmieri - direttore degli Internazionali d'Italia del Foro Italico - al circolo tennis Maggioni. In occasione del challenger Atp da 46mila euro in svolgimento sui campi di San Benedetto, l'importante personalità del mondo dello sport ha voluto conoscere una realtà dimanica come quella sambendettese che da più di mezzo secolo trova appassionati di questo sport sempre pronti a partecipare alle molteplici attività del circolo getsito dal presidente Afro Zoboletti. L'incontro è stato cordiale e l'ospite ha potuto vaerificare anche i progetti che il circolo intende realizzare come la realizzazione di una maxi arena da 2mila posti per coinvolgere ulteriormente tutta la città, non solo i tennisti, nelle varie attività che si potrebbero realizzare con spazi più grandi ed eventi diversificati. Da alcune settimane, infatti, ogni mercoledì si svolgono concerti e negli anni scorsi si sono tenute manifestazioni culturali, anche con la presentazione dei libri. Una rivoluzione che negli anni si vorrebbe diventasse permanente e aprirebbe nuovi scenari anche per la fruizione del centro cittadino. All'incontro tra il presidente sambenedettese e il direttore del Foro Italico ha partecipato anche il vice sindaco Andrea Assenti che ha ascoltato i suggarimenti del manager. Intanto prosegue il torneo che da giovedì entrerà nella fase clou. Domenica la premiaizone del vincitore che si augura di ripercorrere e superare la carriera di Berrettini, trionfatore due anni fa, o di Wawrinka, iscritto nell'albo d'oro nel 2003 ma anche Fognini (2009).