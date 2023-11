Malore in campo per Dwamena, l'attaccante muore in ospedale: tragedia in Albania

Tragedia in Albania. Durante il match del massimo campionato nazionale tra Egnatia e Partizani, l'attaccante dei padroni di casa Raphael Dwamena si è accasciato improvvisamente a terra a causa di un malore. Il giocatore è stato soccorso dallo staff medico e, dopo un primo tentativo di rianimazione, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto per arresto cardiaco.

Arrivato in Europa nel 2014, il 28enne era entrato nel giro della Nazionale ghanese dopo aver girato diverse squadre tra Austria, Svizzera, Spagna e Danimarca, approdando poi in Albania.

Non si tratterebbe comunque del primo malore per il giocatore, che aveva già avuto un problema analogo ma aveva deciso autonomamente di farsi rimuovere il defibrillatore che gli era stato applicato, convinto che fosse esso stesso il problema.