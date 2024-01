Albania, il principe Leka e la principessa Elia divorziano dopo 8 anni: «A volte la separazione è l’unica opzione»

Il principe Leka II e la principessa ereditaria Elia d’Albania hanno deciso di divorziare dopo otto anni di matrimonio. Ad annunciarlo è stato il principe sul proprio profilo Instagram. «Poiché il matrimonio ha perso la sua funzione, hanno deciso di risolverlo di comune accordo avviando le necessarie procedure legali», si legge nel breve comunicato. La coppia si era sposata nel 2016 a Tirana, con una elegante cerimonia trasmessa in diretta televisiva. Quattro anni dopo i due hanno dato alla luce la loro primogenita Geraldine, nome ereditato dalla bisnonna.

L'annuncio

Come riporta il sito "Hello!", anche la principessa Elia ha riportato la decisione degli eredi su Facebook. «Questa non è affatto una realtà che mi rende felice, poiché credo nei valori della famiglia come la cosa più preziosa.

Non avrei mai scelto che mia figlia crescesse con genitori separati, ma a volte la separazione è l’unica opzione. La cosa più importante è che la mia bambina viva questo momento nel modo più semplice possibile. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto e mi avete dato coraggio».

Chi è il principe

Il 30 novembre 2011, dopo la morte di suo padre, Leka è stato riconosciuto dai monarchici come capo della Casa di Zogu, re titolare degli albanesi e terzo capo dell'Ordine della Besa, dell'Ordine di Skanderbeg e dell'Ordine del Coraggio. Nel maggio 2010 si è fidanzato con Elia Zaharia, attrice e cantante albanese, che ha poi sposato sei anni dopo.