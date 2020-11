La Lube si sbarazza di Verona e torna in testa alla classifica

CIVITANOVA - La Lube Civitanova ha battuto 3-1 Verona ed è tornata provvisoriamente in tresta alla classifica, aspettando che domenica pomeriggio la Sir Safety Perugia scenda in campo a Vibo Valentia, sul campo della squadra attualmente terza in classifica. Contro i veneti la squadra di De Giorgi ha giocato a fasi alterne, dopo aver vinto nettamente il primo set (25-19) e ancor più nettamente il secondo (25-12), la squadra si è un po' seduta e ha perso il terzo set 19-25, andando sotto anche in avvio del quarto parziale, a quel punto però la Lube si è rimessa a giocare da par suo e ha travolto i veronesi con un finale imperioso, chiudendo sul 25-13. Prossimo impegno mercoledì 2 dicembe, per il recupero casalingo di campionato contro il fanalino di coda Cisterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA