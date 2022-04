La Lube aspetta Juantorena per restituire a Trento lo sgarbo di gara-1

CIVITANOVA - Deve per forza incassare il colpo a tempo di record e ripartire come se nulla fosse successo, la Lube Civitanova di Chicco Blengini, sconfitta per 3-0 in casa in gara-1 delle semifinali scudetto da una Itas Trento che ormai non può più essere definita come sorpresa. I trentini infatti hanno già vinto la Supercoppa italiana e si sono qualificati per la finale della Champions League eliminando Perugia. Per i trentini del fanese Lorenzetti una stagione incredibile, considerando che durante lo scorso volleymercato la squadra si era privata dei tre giocatori più forti (Giannelli, Lucarelli e Nimir) tanto che alcuni l'avevano collocata in quinta o sesta posizione nella griglia di partenza del campionato. Trento invece è ormai una realtà consolidata e a questo punto chi deve sorprendere è la Lube, già da gara-2 lunedì 18 (alle ore 18) a Trento. Gara 3 si disputerà poi in ogni caso giovedì 21 a Civitanova. La Lube comunque ha tutte le possibilità di risollevarsi e di ribaltare il punteggio, soprattutto se potrà schierare Osmany Juantorena, di nuovo sofferente alla schiena e assente in gara-1

