CIVITANOVA «Ci aspettiamo tanto pubblico a sostenerci e spingerci». Giocatori e staff chiamano dando appuntamento ai due incontri importantissimi in programma all’Eurosuole Forum domenica e mercoledì, per quanto riguarda quelli sportivi, ci sarà poi la cena con i Predators, il 29. Vediamo se il pubblico, gli appassionati risponderanno all’appello.



Due tappe cruciali

In palio ci sono due tappe fondamentali per il prosieguo della stagione. Calendario alla mano, ma anche orologio perché si giocherà alle 16, domenica la Cucine Lube ospiterà Piacenza per consolidare il terzo posto in regular season alle spalle della capolista Trento e di Perugia. Traguardo che a due giornate dal termine della stagione regolare, che per la squadra di Blengini si concluderà domenica 3 Marzo a Verona, è abbordabile, perché la Lube vanta un numero maggiore di vittorie rispetto agli emiliani anche se molto difficile da raggiungere per la caratura degli avversari che affronteranno. La sfida di domenica contro gli ex: Simon, Leal, Lucarelli e Ricci, non ha bisogno di tante presentazioni.

La sfida nella sfida

La nuova Lube sfida la vecchia. Un po' come contro Modena, tanto per intendersi. In panchina due ex cittì della nazionale: Blengini ed Anastasi che hanno esperienza da vendere e sanno perfettamente quali corde toccare nello spogliatoio per poter avere le giuste reazioni dai propri giocatori. Anzi per la precisione campioni. L’occasione è di quelle ghiotte. La Lube ci arriva dopo il lungo viaggio in Turchia con due giocatori, Nikolov e Chinenyeze che hanno stretto i denti nonostante qualche problemino fisico e che dovranno fare gli straordinari da oggi a domenica per poter recuperare le energie psicofisiche necessarie per assorbire l’urto contro Piacenza. Difficilmente, anche se sta scalpitando per rientrare, in questa fase della stagione coach Blengini avrà a disposizione Zaytsev. Dal canto suo Piacenza dopo ha recuperato tutti gli effettivi, in particolare Leal che quando è in giornata è capace di risolvere da solo le partite. Stesso dicasi per Simon piuttosto che Lucarelli. Sia Piacenza che la Lube sono reduci dalla gara di andata di coppa dei campioni. Il ritorno sarà mercoledì. Ed arriviamo così all’appuntamento del 28, ore 20,30, in cui la Cucine Lube potrà staccare il biglietto per quella semifinale che manca da troppo tempo ai cucinieri eliminati ai quarti nelle ultime tre edizioni della Champions. Il terzo appuntamento tra squadra e tifosi, sempre la settimana prossima è più “gogliardico”: la cena con gli appassionati organizzata, come da tradizione, dal Club Lube nel Cuore. L’evento si svolgerà giovedì 29 a Villa Gazzani. Info e prenotazioni attraverso le pagine social del Club Lube nel Cuore.