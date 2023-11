PRAGA La Cucine Lube espugna Praga disputando un match autoritario gestito alla grande dalla squadra di Blengini che conquista il primato nella Pool E. Parte forte la Cucine Lube trascinata dal duo Lagumdzjia Yant. 5-0 che illude la formazione marchigiana rimontata in un battibaleno e costretta ad inseguire dal 8-6 per i padroni di casa trascinati da un immarcabile Schouten. 11-7 per gli ospiti dopo l’ennesima ricezione sbagliata dalla Cucine Lube che si affida a Lagumdzija per provare la rimonta. La Lube dimezza lo svantaggio con un muro di De Cecco e l’ace del turco. Nikolov soffre in ricezione e deve lasciare il posto a Bottolo. La spinta dello schiacciatore azzurro consente alla Cucine Lube di agguantare i padroni di casa. Inizia una fase di punto a punto rotta dall’ace di Motzo, entrato in zona di battuta al posto di Chinenyeze. È Schouten a mantenere a meno uno i padroni di casa. 20-19 per la Cucine Lube con Motzo che ha egregiamente esaurito il compito per il primo set. Ricezione sbagliata da Yant e parità a quota 21. La Cucine Lube chiude le ostilità con il muro di Yant sul connazionale Elian.



Le percentuali

I padroni di casa partono forte ad inizio del secondo parziale con la Lube che conferma Bottolo al posto di Nikolov. Yant, che chiuderà con il 100% in attacco, equivalenti a sette punti, perfezionati da un ace ed un muro vincente per un totale di nove punti nel parziale, ricuce lo svantaggio portando i cucinieri sull’11-7. Il cubano è molto incisivo sia in attacco che a muro mentre De Cecco dà spettacolo. Di notevole caratura e bellezza l’alzata in bagher rovesciato per il primo tempo vincente di Anzani. La Cucine Lube allunga decisamente ben orchestrata da capitan De Cecco che manda a segno le proprie bocche di fuoco con una varietà di schemi e avversari in confusione. In pratica entrano tutti gli uomini a disposizione di coach Barrial che però non trova soluzioni vincenti. Lagumdzija è in vena, De Cecco arma il primo tempo di Chinenyeze per chiudere in maniera vincente il secondo set.

Il rush

Il pubblico di casa prova a scuotere i propri beniamini mentre prosegue lo show di De Cecco che manda a segno Chinenyeze ed Anzani, tanto per non far torto ai propri compagni di posto tre, con giocate molto spettacolari. Forse il capitano ha letto il cartellone di alcuni giovani tifosi che scrivono “Per favore non andare mai via da qui: forza Lube”. Praga prova a lottare sul punto a punto nonostante il break di Lagumdzija che chiude un’azione lunga e spettacolare per il 15-13, ottenendo subito il cambio palla. Il match si infiamma si procede punto a punto fino all’errore finale di Elian che nel saltare commette invasione con il ginocchio. Esulta la Lube che da oggi dovrà pensare al big match casalingo di domenica contro Trento.



Praga-Civitanova 0-3

VK LVI PRAGA: Tlaskal (l) ne.e, Estrada Mazorra Elian 2, Cech 2, Vodicka 2, Krca n.e., Monik (l),Tibitanzl n.e., Schouten 7, Mc Carthy 14, Thiel, Crer 7, Kollator 2, Janouch 1, Madsen 6. All. Barrial.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Thelle, Motzo 1, Bisotto (l) n.e., Balaso (l), Zaytsev n.e., Lagumdzija 16, Nikolov, Diamantini, De Cecco 4, Anzani 4, Bottolo 6, Larizza n.e., Yant 17. All. Blengini.

ARBITRI: Rogic (Srb); Van Zanten (Bul).

PARZIALI: 22-25; 17-25; 23-25

NOTE: Praga: 12 battute sbagliate, 3 aces, 4 muri vincenti, 46% in ricezione (29% perfette); 47% in attacco. Cucine Lube: 14 b.s., 5 aces, 7 m.v., 46% in ricezione (27% perfette); 59% in attacco.