CIVITANOVA Sia indoor che sulla sabbia, con il beach, i tesserati della Cucine Lube si mettono sempre e comunque in evidenza. L’estate attira più a cimentarsi sulla spiaggia, con il beach volley, piuttosto che con i tornei indoor, fermo restando le attività delle nazionali, ed il copione è pienamente rispettato e con grande maestria interpretato e recitato dai giocatori. Capita in questo periodo, buttando un occhio sui vari campi da beach degli chalet civitanovesi di vedere all’opera qualche campione della Cucine Lube.

Ci si tiene in allenamento con divertenti rendez vous tra vecchi, non solo per età, e nuovi compagni di squadra. Lo stupore dei bagnanti è direttamente proporzionale con la disponibilità da parte dei campioni di concedersi poi ai rituali selfie. Gli stessi protagonisti sulla sabbia si ritrovano poi in sala pesi, magari incontrando anche qualche compagno reduce dalla Nazionale, dove a controllare i compiti delle vacanze trovano spesso e volentieri il professor Merazzi, storico preparatore atletico della Cucine Lube. Clima disteso e tranquillo ma si lavora, eccome. E per non essere da meno dei “senior”, anche i ragazzi si fanno onore sia in campo che on the beach.

Lunedì a Pesaro, sui campi dei Bagni Agata, i giovani talenti dell’Academy Volley Lube si sono classificati al primo e al terzo posto. Nella resa dei conti per la conquista del titolo la coppia composta dal classe 2009 Mattia Penna e dal classe 2008 Diego Gatto ha sconfitto i rivali in lizza per la provincia di Ancona, Ballante-Benigni, mentre Riccardo Barabucci e Andrea Napoli hanno chiuso sul gradino più basso del podio, davanti agli avversari pesaresi, Maffoli-Panicali, regalando una grande soddisfazione a Milko Barabucci, il tecnico che li ha seguiti sulla spiaggia, a Giampiero Freddi, responsabile del settore giovanile biancorosso, e al movimento maceratese. Non saranno i giovani campioni, però, a rappresentare le Marche al Trofeo delle Regioni, in programma a Cesenatico fa martedì 1 a giovedì 3 agosto, perché sarà riservato ai nati nei 2007. I Lubini Diego Dolcini e Matteo Iurisci scalpitano in attesa della convocazione.

«Il vivaio biancorosso non conosce pause o quasi, è sempre in attività – ha puntualizzato Giampiero Freddi, responsabile del settore giovanile della Cucine Lube - avremo giusto la settimana di ferragosto per rifiatare. Appena finiremo la stagione con il Trofeo delle Regioni di Beach Volley, già il 21 agosto alcuni nostri atleti si aggregheranno al team di Serie A. Noi riprenderemo le attività a pieno regime nel mese di settembre. In vista della prossima stagione agonistica le motivazioni sono importanti, così come i numerosi obiettivi da raggiungere».