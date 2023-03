Metal detector, nasce a Pesaro la prima scuola per cercatori di tesori

PESARO - Nasce a Pesaro la prima scuola italiana dedicata ai metal-detector La prima sessione dell’Academy si aprirà il 25 marzo a Villa Caprile di Pesaro nella sede dell'Istituto Agrario "A. Cecchi”, una storica villa del 1600 teatro, in quasi cinque secoli, di alcune memorabili pagine di storia.

Prima in Italia

Nasce in Italia la prima scuola di formazione riservata agli appassionati di metal detector. Un’occasione unica per apprendere, attraverso lezioni teoriche e prove “sul campo”, i rudimenti basici e le raffinatezze tecniche del composito mondo della ricerca. Ad organizzarla sarò Detector Shop, azienda con sede a Cesenatico dove organizza anche il celebre “Garrett Contest”, la più importante gara europea di metal-detector (30 aprile).

Due sessioni

La prima sessione dell’Academy si aprirà il 25 marzo a Villa Caprile di Pesaro nella magnifica sede dell'Istituto Agrario "A. Cecchi”, una storica villa del 1600 costruita dal marchese Giovanni Mosca e teatro, in quasi cinque secoli, di alcune memorabili pagine di storia. Il corso, allestito dai consulenti di Detectorshop, è strutturato in 2 moduli, uno teorico ed uno pratico. Il primo prevede 3 ore di formazione in aula dirette dall’esperto e membro dello staff Detectorshop Leonardo Ciocca. Il secondo invece, sempre della durata di 3 ore, prevede un’attività di ricerca nei campi d’olivo prospicienti lo storico edificio dove il 25 aprile del 1944, in una pagina drammatica della Seconda Guerra Mondiale, si schiantò il B26 “Martin Marauder”, cacciabombardiere del XII° squadrone della SAAF abbattuto dalla contraerei tedesca di stanza proprio a Villa Caprile di Pesaro.

Questa porzione di terreno delle Marche, infatti, viene considerata storicamente il “cardine” orientale della Linea Gotica. Non a caso, già da anni, il comune ospita un museo con preziosi cimeli bellici. Il corso viene organizzato in partnership con l'Istituto Agrario "A. Cecchi" che, oltre a mettere a disposizione la straordinaria location, si occuperà di tutta la logistica.. All’interno del parco, inoltre, sono stati ristrutturati alcuni bunker tedeschi che, nel pomeriggio, potranno essere visitati con il supporto informativo dei volontari dell’associazione CRB 360°, l’organizzazione no-profit che ha lo scopo di conservare la memoria storica degli eventi dell’ultimo conflitto mondiale e di recuperare e diffondere la conoscenza e le informazioni sul periodo storico della Seconda Guerra Mondiale.

A tutti gli allievi accreditati verrà consegnato un welcome pack con alcuni gadget di Detectorshop.

Programma della giornata

Ore 09:00 Accreditamento e ritrovo in aula

Ore 09:30 Inizio della lezione

Ore 13:00 Termine della lezione teorica

Ore 13:15 Pranzo incluso nel prezzo a Villa Caprile

Ore 14:30 Inizio lezione pratica con ricerca in campo

Ore 17:00 Possibilità di visita a bunker della Seconda Guerra Mondiale

Ore 18:00 Termine della giornata e saluti