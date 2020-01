«Io, Kobe e Gianna, un giorno prima del disastro alla Mamba Academy»

"Io, Kobe e Gianna: un giorno prima del disastro". Vi presentiamo la testimonianza della studentessa anconetana Ludovica Albanelli, 18 anni, che studia e gioca a basket da tre anni alla St. Paul high school di Santa Fe Springs e vive Los Angeles. Sabato mattina, un giorno prima del terrificante schianto dell'elicottero in cui sono morti il campione di basket Nba, la figlia, altre sei persone e il pilota. Ludovica era alla Mamba Academy, il centro sportivo dove si allenava la squadra femminile guidata da Bryant in cui gioca anche la figlia Gianna, per un torneo amichevole.



"Quando il giorno dopo ho sentito dell'incidente - racconta Ludovica - mi pareva una bufala. L'avevo visto il giorno prima, mi pareva impossibile". Oggi sul Corriere Adriatico, la storia dell'ultima partita di Kobe e di sua figlia. I video sono molto suggestivi: c'è il Black Mamba a bordo campo e il riscaldamento di Gianna, movenze che ricordano tantissimo quelle del papà. Non lo sapevano ma sarebbe stata la loro ultima partita.

