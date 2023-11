Lube, nessun calo di tensione. Civitanova sbanca Praga con un netto 0-3 in Champions League

CIVITANOVA Tutto facile per la Lube Civitanova nel secondo match del girone E di Champions League di Volley. Con la netta vittoria per 0-3, nel catino dell'Arena Sparta Podvinnt Mlyn, la truppa Blengini conquista la seconda vittoria nel raggruppamento piazzandosi in vetta.

LEGGI ANCHE: Lube contro il fanalino di coda Taranto arriva il 3-2 con troppi patemi

Set senza storia

Senza storia i tre set andati in scena: 22-25 il primo, 17-25 il secondo e infine 23-25 il terzo dove i padroni di casa hanno provato a reagire. Guidata dall ottima regia di capitan De Cecco, votato mvp, la Lube ha controllato gli avversari nel punto a punto del primo e terzo set dominando il secondo con l’exploit di Yant, autore di 9 punti e del 100 per 100in attacco nel secondo parziale.

RIVIVI LA DIRETTA: informazioni-partita