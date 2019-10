Per la Lube è in arrivo Sora per il primo mercoledì di campionato

CIVITANOVA - La Cucine Lube campione d'Italia e d'Europa si prepara ad affrontare mercoledì sera all'Eurosuole Forum (inizio ore 20.30) la Globo Sora per il primo turno infrasettimanale del massimo campionato di volley. Per la verità però solo la Lube e il Sora scenderanno in campo, perché più che di turno infraswetrtrimanel si tratta di un anticipo della giornata del 2 dicembre, che vedrà la Lube impossibilitata a scendere in campo in quanto imegnata in Brasile al mondiale per club.

Sulla carta i laziali non dovrebbero costituire un ostacolo insormontabile, ma la Lube è ancora in rodaggio e dunque dovrà fare molta attenzione. I biglietti sono ancora disponibili e saranno in vendita anche al botteghino.



