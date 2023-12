ASCOLI Occhi puntati su Zachary Athekame, terzino destro di nazionalità svizzera. Diversi sono i contatti avviati dal ds Giannitti, solo alcuni dei giocatori trattati arriveranno e saranno funzionali al gioco che Castori fa attuare alla squadra. I nuovi arrivi andranno a puntellare il reparto difensivo, quello di centrocampo e probabilmente arriverà anche una punta giovane ma che possa servire sia livello numerico che di qualità.

I reparti

Ma vediamo quali sono i giocatori nel mirino per quanto riguarda prima di tutto la difesa che necessita di innesti da subito, viste le difficoltà attuali. Ci sono infatti solo tre difensori disponibili: Eric Botteghin, Giuseppe Bellusci e Danilo Quaranta. Per quanto riguarda i papabili troviamo il centrale polacco Pawel Kamil Jaroszyński. Ha 29 anni e attualmente sta giocando nel Cracovia, la trattativa non è però semplice e nella lista del ds ci sono giocoforza altri nomi. Rinforzo anche per la corsia destra di difesa, come abbiamo già anticipato ieri: l'attuale terzino destro Brian Bayeye di proprietà del Torino dovrebbe tornare alla base.

La necessità

L'Ascoli necessita di un terzino che abbia fisicità e attitudini ben precise, ovvero che sappia attaccare e allo stesso tempo difendere. Anche qui ci sono diversi nomi nella lista di Giannitti, tra cui quello di Zachary Athekame. Anche in questo caso si guarda ad un campionato estero, siamo in territorio svizzero perché Athekame milita nel Neuchatel Xamax, è nato il 13 dicembre 2004. È un terzino alto 1,80 cm di nazionalità svizzera ma le sue origini sono della Nigeria, è nazionale Under 21 elvetica. Giocatore bravo nei cross dal fondo, la fisicità lo porta ad avere quella grinta che serve in Serie B e che tanto piace al tecnico Castori. Ricordiamo che il nome del difensore svizzero, piede destro, è uno dei tanti che Giannitti sta trattando in questa fase del mercato invernale. Il ds ha il suo bel da fare per sistemare la squadra che deve fare la corsa salvezza. La difesa sarà puntellata così come il centrocampo dove manca un giocatore che affianchi Francesco Di Tacchio sulla mediana. Anche qui i nomi sono diversi ma non facilmente raggiungibili. Il ds sta lavorando sotto traccia. Giannitti è un dirigente che ovunque ha lavorato ha sempre vinto.

Nell'Ascoli si trova a dover lottare per la salvezza con una squadra non costruita da lui. Adesso è chiamato a rimettere a posto il gruppo e potrà farlo solo la lavorando senza interferenze. Abbiamo parlato di difesa e centrocampo, anche in attacco come detto arriverà un rinforzo che dia man forte ai tre attaccanti attualmente in rosa. Pedro Mendes, Pablo Rodriguez e Ilje Nestorowsky sono troppo pochi per un campionato lungo e difficile come questo di Serie B. Nestorovski tra l' altro è alle prese con un fastidio muscolare. Ancor prima ha subito un infortunio al braccio, quindi è toccato a Mendes e Rodriguez portare avanti il reparto d'attacco.

Gli addii

È ipotizzabile che qualche rinforzo possa arrivare già per la ripresa del campionato. In tutto questo non ci saranno solo arrivi ma diverse cessioni. Abbiamo parlato di Bayeye che dovrebbe rientrare alla base. Tommaso Milanese rientrerà alla Cremonese così come Vincenzo Millico che però attualmente è un giocatore di proprietà arrivato in estate, si era svincolato dal Cagliari, ha deluso le aspettative. Il contratto di Millico scadrà a giugno.