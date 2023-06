Ufficializzate le date del prossimo campionato di Lega Pro. Domani la deadline per presentare le iscrizioni

ANCONA- Rese note dalla Lega Pro le date per il prossimo campionato che inizierà domenica 27 agosto e terminerà domenica 28 aprile con partecipanti le marchigiane Ancona, Recanatese, Fermana e Vis Pesaro. Il turno natalizio sarà in programma sabato 23 dicembre. Tre saranno i turni infrasettimanali previsti. Per quanto riguarda i playoff start domenica 5 maggio mentre i playout si giocheranno 11 e 18 maggio. Il primo turno di Coppa Italia è fissato, infine, per il 20 agosto.

Le iscrizioni

Domani scadranno i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla prossima Lega Pro 2023-2024.

Tutte le sessanta squadre aventi diritto alla partecipazione dovranno consegnare agli uffici federali di Firenze il necessario per formalizzare la loro partecipazione. Eventuali buchi nelle caselle saranno colmati, successivamente, dalla pratica delle riammissioni e dei ripescaggi. A tal proposito, secondo le disposizioni di quest’anno, in caso di completamento degli organici dovranno essere privilegiate in graduatoria rispettivamente le seconde squadre di Serie A e B (le Under 23, ndr), le non promosse dalla Serie D e le retrocesse dalla Lega Pro. Il Pordenone ha già annunciato la ripartenza dai dilettanti lasciando libero il proprio posto nel girone A e anche il Messina, nel girone C, sembra andare incontro ad un destino simile. Da definire il caso Siena.