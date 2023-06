ANCONA Nessuna sorpresa particolare rispetto a quanto già preventivato nei giorni scorsi. Alla deadline di mezzanotte del 20 giugno per le iscrizioni alla prossima Lega Pro sono arrivate cinquantanove domande su sessanta complessive. Fuori il Pordenone, come da programma, che aveva annunciato la sua rinuncia ufficiale optando per una ripartenza dai dilettanti a causa delle note vicissitudini societarie. La Covisoc giudicherà l’idoneità degli incartamenti fatti pervenire agli uffici federali di Firenze – ci sono due situazioni particolarmente a rischio come analizzeremo a breve – entro il 30 giugno per poi dar tempo agli eventuali ricorsi delle società rigettate fino al 5 luglio. Il 7 luglio la Lega Pro (campionato che partirà il 27 agosto) comunicherà gli organici aprendo, eventualmente, la strada alla partita dei ripescaggi. La rinuncia del Pordenone, da regolamento, atterrà al filone delle riammissioni secondo il quale il Mantova (miglior posizionato in graduatoria tra le retrocesse) verrà riaccolto in Serie C.

Siena trema, Messina spera

Delle varie domande pervenute la situazione più a rischio è quella del Siena. La società di patron Montanari, che versa in enormi difficoltà già da dicembre scorso, avrebbe consegnato un fascicolo mancante di diversi requisiti. Magari solo per prendere tempo e regolarizzarsi nei prossimi giorni. Fatto sta che, allo stato attuale delle cose, le speranze di vedere i bianconeri allo start della prossima stagione sono da considerarsi minime. Il nodo dei mancati pagamenti ai tesserati sembra una montagna insormontabile e solo le prossime ore potranno darci conferma in questo senso. Situazione più rosea invece per il Messina che, dopo le problematiche degli ultimi giorni, dovrebbe aver risolto positivamente gli aspetti cruciali garantendosi la partecipazione alla terza serie nazionale. Sospiro di sollievo, sempre da quello che trapela, per Cesena e Turris che avrebbero regolarizzato le proprie posizioni. La graduatoria ripescaggi, da quest’anno, prevede in prima fascia le seconde squadre di Serie A e B poi le non promosse dalla D e, infine, le retrocesse dalla C. Se dovesse saltare il Siena, secondo le disposizioni, sarebbe inserita l’Atalanta Under23 considerata ormai ai dettagli per la nascita.

Il caso Lecco

Nelle ultime ore sta tenendo banco in Serie B anche il caso Lecco. La formazione guidata da Luciano Foschi, vincitrice dei playoff di Lega Pro dopo aver estromesso dal tabellone Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia nella finalissima, potrebbe non partecipare alla prossima Cadetteria. L’iscrizione starebbe traballando a causa del mancato via libera “nei tempi prestabiliti” (mezzanotte del 20 giugno) da parte della Prefettura per l’utilizzo dell’Euganeo di Padova visti i lavori di adeguamento necessari per il Rigamonti Ceppi. Qualora la domanda dovesse essere rigettata, la società lombarda ricorrerà facendo leva sul merito sportivo e sul fatto che i playoff di Serie C siano iniziati con dieci giorni di ritardo . Sempre in B, a forte rischio anche la Reggina per motivazioni di bilancio. Le retrocesse Brescia (in particolare) e Perugia sperano, a loro volta, nella riammissione tra i cadetti.

Girone da definire

Tutte queste varie situazioni rendono ancora complicata la potenziale stesura del girone B, quello che annovera le marchigiane Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro. Ragionando in modo totalmente ipotetico, ammettendo che solo il Siena possa non farcela in termini di iscrizioni, la modifica sostanziale rispetto allo scorso anno riguarderebbe lo spostamento dell’Alessandria nel girone nord a beneficio del Monterosi (che dovrebbe giocare al Bonolis di Teramo). L’Atalanta U23, da quanto si apprende, potrebbe essere inserita dalla stessa Lega Pro nel raggruppamento di centro per evitare il “derby” tra cadette con la Juventus U23. Per il resto poche novità con le liguri Entella e Sestri Levante (a questo punto favorite sulle abruzzesi Pineto e Pescara), le sarde Olbia e Torres, le toscane Arezzo, Carrarese, Lucchese e Pontedera, le romagnole Cesena, Spal, Fiorenzuola e Rimini e le umbre Gubbio e Perugia.