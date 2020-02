Lazio-Spal 1-0 Diretta Sblocca subito Immobile

Scendono in campo all'Olimpico Lazio e SPAL per la 22esima giornata di campionato. I biancocelesti vengono dal derby terminato 1-1, pareggio che non ha consentito loro di raggiungere l'Inter al secondo posto ma che in virtù della sconfitta della capolista Juventus ha visto il distacco dalla vetta ridursi a -5 con una partita in meno rispetto agli avversari; difficilissima la situazione della SPAL, reduce dal ko casalingo col Bologna e ultima in classifica a 15 punti insieme a Brescia e Genoa.

LE FORMAZIONI:

LAZIO: (3-5-2) Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

SPAL: (3-5-2) Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Floccari, Di Francesco.

Con il pareggio nel derby, la Lazio ha interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive in campionato: rimane attiva con la gara di oggi la possibilità di portare a 7 il numero di successi casalinghi consecutivi; SPAL in grande difficoltà quando è chiamata al gol lontano da casa: solo 6 le reti segnate fin qui in trasferta da Petagna e compagni.

