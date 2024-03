Lazio-Milan 0-1, le pagelle dei biancocelesti: Pellegrini è un disastro. Provedel (quasi) miracoloso

La Lazio è stata sconfitta a Roma dal Milan per 1-0. Decide Okafor all'88. Lazio a nervi tesi: chiude in otto.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 6,5

Sempre attento, come in occasione del tiro di Pulisi nella prima frazione e del bolide di Loftus-Cheek nella ripresa. E' sempre lui a tenere a galla la Lazio. Sul gol di Okafor fa una serie di miracoli ma poi non può nulla.

MARUSIC 5,5

Se c'è una costante nelle ultime partite della Lazio è che si soffre troppo in special modo sulle fasce. Leao corre dalle sue parti, così come Theo Hernandez e con l'aiuto di Felipe Anderson li tiene, anche se con fatica. Il rosso nel finale è inutile.

GILA 6,5

Della linea difensiva è quello che chiude maggiormente gli spazi. Sostiuisce bene Casale, anche se nella seconda parte di gara soffre un po', complice anche lo sforzo del primo tempo e la pressione rossonera.

ROMAGNOLI 6

Gara comunque nella norma, anche se a dire il vero nella gestione di Giroud non è così impeccabile. Anzi, gli serve qualche raddoppio per contenerlo. Un po' in affanno ma diligente.

PELLEGRINI 4,5

Da quelle parti va spesso via Pulisic, che nella ripresa alza il ritmo e il biancoceleste non è proprio capace di contenerlo. Due gialli in pochi minuti e rosso meritato. Sciagurato.

GUENDOUZI 5,5

Sale di livello col passare dei minuti, risultando quello più mobile dei suoi in mezzo al campo. Nella ripresa cala e l'azione del gol del Milan lo vede protagonista in negativo, visto che si lascia superare da Leao con troppa facilità. E poi il nervosismo tradisce anche lui nel recupero, con il rosso che forse ci sta nonostante la trattenuta subita.

VECINO 6,5

Per buona parte del primo tempo è l'uomo più pericoloso in area del Milan, con almeno un paio di opportunità. Sarri lo mette dentro e, come spesso gli capita, risponde presente. (Dal 33' st CATALDI 6: entra con la solita voglia e impegno, non basta)

LUIS ALBERTO 6

Prova a far ragionare i suoi e a giocare tra le linee come suo solito, però stavolta non è così ficcante nell'ultimo passaggio. Nonostante tutto crea qualche buona opportunità. Fuori dopo il rosso per necessità. (Dal 14' st HYSAJ 5,5: prova a rendersi utile in fase di contenimento con i biancocelesti in dieci, con risultati non all'altezza)

FELIPE ANDERSON 6

Aiuta la difesa per contenera la "terribile" catena di sinistra del Milan.

Diverse le fiammate, ci mette anche un pizzico di voglia in più nella ripresa nella fase più difficile dei suoi, quando cerca di darsi il cambio con Immobile. Ma ancora una volta non si accende come è nelle sue corte.

CASTELLANOS 5,5

Prova a mettere in difficoltà Kjaer, l'episodio al 12' con Maignan è dubbio ma per il resto non punge come dovrebbe. Altra serata non troppo felice, occasione sprecata. (Dal 14' st IMMOBILE 5,5: parte col piede giusto, poi però si divora una ghiotta opportunità prima del gol annullato a Leao. E nel finale cicca un buon pallone in area)

ZACCAGNI 6,5

Dal 1' e pare a tratti quello con gli strappi decisivi della scorsa stagione. Gli manca il ritmo ma tornerà di sicuro utile nelle prossime partite. (Dal 21' st ISAKSEN 6: un paio di palle buone per Immobile, ma non brilla troppo)

ALL.SARRI 5,5

Partita troppo contenitiva. Era la grande opportunità per la Lazio e invece se la lascia sfuggire. Sarebbe bastato qualcosa in più in termini di compattezza per fare il colpaccio. Troppo nervosismo nel finale.