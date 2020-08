Juve, Andea Pirlo è il nuovo allenatore: prende il posto di Sarri

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Lo ha annunciato il club su Twitter.

Andrea Pirlo, campione del Mondo amatissimo dai tifosi (in bianconero ha vinto 4 scudetti dal 2011 al 2015) che la società aveva già in casa, avendogli affidato la guida tecnica dell'Under 23, è il nuovo allenatore della Juve. Prende il posto di Sarri, esonerato dopo l'eliminazione in Champions League.

Ultimo aggiornamento: 20:27

«si basa sulla convinzione che abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi». Lo sostiene il club bianconero che con l'ex centrocampista ha sottoscritto un biennale.