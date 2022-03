Insidia Marina per la Vigor, il Fossombrone se la vede anche con Stallone. Jesina-Atletico Gallo vale già i playoff

ANCONA I fari della 25ª giornata d’Eccellenza, che si gioca alle ore 16 per l’entrata in vigore dell’era legale, sono tutti puntati sul Carletti di Borghetto, teatro di Marina-Vigor Senigallia, derby sentito e ricco di ex: Carloni, Pesaresi e Vinacri tra i biancazzurri, Baldini, Carsetti e Nacciarriti tra i rossoblù. Non intende rallentare la vicecapolista Fossombrone, opposta al Grottammare penultimo, sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore Nico Stallone, artefice della favola Monticelli in Serie D, nelle ultime stagioni alla guida di Giulianova e Porto d’Ascoli.

Vale tanto in ottica playoff Jesina-Atletico Gallo, formazioni alle prese con defezioni importanti: il capocannoniere Perri tra i leoncelli, il genio Ridolfi tra i rossoblù che devono valutare le condizioni del bomber Bartolini. Cerca di allungare il sogno l’Azzurra Colli che riceve l’Urbania assetata di punti per riemergere dai bassifondi. In Fabriano Cerreto-Atletico Ascoli si sfidano realtà in salute e motivate a proseguire la rincorsa ai rispettivi obiettivi. La Sangiustese prova ad accelerare sul terreno della Biagio Nazzaro che non può più sbagliare, mentre il Valdichienti deve insistere a Servigliano contro il fanalino di coda per avvicinarsi alla zona che conta. A riposo l’Urbino, assegna punti pesanti per la salvezza Montefano-Porto Sant’Elpidio.

Eccellenza 25ª giornata (ore 16)

Azzurra Colli-Urbania

Biagio Nazzaro-Sangiustese

Fabriano Cerreto-Atletico Ascoli

Fossombrone-Grottammare

Jesina-Atletico Gallo

Marina-Vigor Senigallia

Montefano-Porto Sant’Elpidio

Servigliano-Valdichienti

Riposa: Urbino

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 48

Fossombrone 43

Azzurra Colli 37

Jesina 36

Atletico Ascoli 35

Sangiustese 34

Marina 33

Atletico Gallo 30

Valdichienti 30

Montefano 29

Fabriano Cerreto 28

Urbania 26

Porto Sant’Elpidio 26

Urbino 25

Biagio Nazzaro 22

Grottammare 15

Servigliano 11

