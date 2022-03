Fermana-Cesena con l'esordio di Baldassarri, la Vis a Carrara deve difendere il posto nei playoff. Il posticipo è Modena-Ancona

ANCONA Domenica di gol solo per due delle tre marchigiane di Serie C. In campo alle 14.30 la Fermana che affronta il Cesena al Recchioni: c’è l’esordio in panchina di Gabriele Baldassarri dopo l’esonero di Riolfo per il terzo ribaltone stagionale, estremo tentativo per inseguire un lieto fine di una soffertissima stagione. Scoglio durissimo da affrontare per i canarini che ripartono con una salvezza diretta distante 4 punti e un quintultimo posto da difendere dagli attacchi delle varie inseguitrici. C’è anche la diretta su Sky Sport canale 251.



È invece di scena a Carrara la Vis Pesaro in uno spareggio anticipato per centrare i playoff: la Carrarese, a quota 39, è a -2 dai pesaresi che occupano l’ottava piazza. Per fare risultato, sarà basilare ritrovare solidità in difesa, cosa che nelle ultime partite si è un po’ persa anche per l’evoluzione complessiva di una squadra che ha alzato baricentro e pressione. Chiuderà la 34ª giornata il posticipo del lunedì sera Modena-Ancona, in diretta anche su Rai Sport a partire dalle 21.

SERIE C girone B 34ª giornata 15ª ritorno

Entella-Pistoiese 3-1

Carrarese-Vis Pesaro ore 14.30

Fermana-Cesena ore 14.30 Sky

Olbia-Teramo ore 14.30

Pescara-Pontedera ore 14.30

Gubbio-Viterbese ore 17.30

Montevarchi-Grosseto ore 17.30

Reggiana-Imolese ore 17.30 Sky

Siena-Lucchese ore 17.30 Sky

Modena-Ancona lunedì 28 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Modena 78

Reggiana 73

Entella 59

Cesena 59

Pescara 57

Ancona Matelica 50

Gubbio 47

Vis Pesaro 41

Lucchese 40

Pontedera 40

Carrarese 39

Siena 37

Montevarchi 37

Olbia 37

Teramo 37

Fermana 33

Pistoiese 32

Viterbese 31

Imolese (-2) 30

Grosseto 28

© RIPRODUZIONE RISERVATA