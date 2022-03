Castelfidardo-Samb e Fano-Montegiorgio: doppio derby servito tra salvezze tutte da centrare e i playoff in rimonta

ANCONA Un doppio derby tutto da seguire per completare solo in parte la 25ª giornata del girone F di Serie D dopo i due anticipi Matese-Notaresco e Vastese-Tolentino. Si giocano oggi alle 15 Castelfidardo-Samb e Fano-Montegiorgio, due tappe cruciali sul tortuoso percorso che conduce alla salvezza per tre delle marchigiane. Caso a parte è chiaramente la Samb, ribaltata più volte e rinforzata in corso d’opera, attualmente in serie positiva da nove giornate e in decisa risalita verso i playoff. Si tratta di un turno in versione decisamente spezzatino considerato che Nereto-Recanatese, finita 0-4, è già stata giocata il 19 marzo e che ci sono anche due partite rinviate per i contagi legati al Covid emersi nei gruppi squadra di Porto d’Ascoli e Vastogirardi.

SERIE D girone F 25ª giornata 8ª ritorno (ore 15)

Nereto-Recanatese 0-4 (già giocata il 19 marzo)

Porto d’Ascoli-Alto Casertano rinviata

Vastogirardi-Pineto rinviata

Matese-Notaresco 1-1 (18’ Galesio, 91’ Maio)

Vastese-Tolentino 0-2 (15’ Padovani, 95’ autorete di Allegra)

Castelfidardo-Samb ore 15

Castelnuovo-Chieti ore 15

Fano-Montegiorgio ore 15

Fiuggi-Trastevere ore 15

CLASSIFICA

Recanatese 53

Tolentino 44

Trastevere 43

Fiuggi 39

Notaresco 39

Pineto 39

Vastese 37

Porto d’Ascoli 36

Matese 36

Chieti 35

Vastogirardi 33

Samb 33

Castelnuovo 30

Montegiorgio 29

Fano 27

Castelfidardo 27

Nereto 12

Alto Casertano 4

