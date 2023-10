Giornata dei Migranti, la Lega Nazionale Dilettanti scende in campo: nelle Marche un evento al cinema

ANCONA Oggi, martedì 3 ottobre, è la giornata dedicata al ricordo delle vittime migranti. La Lega Nazionale Dilettanti – Area Sociale – scende in campo, anzi al cinema. La LND promuove la sensibilizzazione verso la realtà dei migranti che lasciano la loro terra in cerca di una vita migliore. Per celebrare la giornata dei migranti, in ogni regione ci sarà l’opportunità per i ragazzi di gustarsi davanti al grande schermo il recentissimo film “Io Capitano” di Matteo Garrone, che narra la storia avvincente di due adolescenti senegalesi che affrontano l’odissea attraverso il Mar Mediterraneo, passando dal Sahara alle carceri Libiche (foto in copertina della news tratta dal film).

Arquata del Tronto, fiamme a pochi metri dalle casette dei terremotati: paura per alberi e edifici della zona

Il film

Per l’occasione, il Comitato Regionale Marche, sempre sensibile in tema sociale, ha deciso di condividere questa esperienza con le società del nostro territorio, mettendo a disposizione gratuitamente 120 posti per giovani calciatori e calciatrici che vorranno assistere al film.

Quando? Lunedì 9 ottobre, al Cinema Galleria di Ancona sito in via Giannelli 2, a partire dalle 15,30. Fattiva e importante è stata la collaborazione del Coordinamento Regionale Settore Giovanile e Scolastico Marche. Poco prima della proiezione interverranno il Presidente del Comitato Regionale Marche, Ivo Panichi, e il Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico Marche, Floriano Marziani. Inoltre, una calciatrice porterà la sua esperienza di migrante. Si sta anche lavorando per la presenza in loco del Responsabile dell’Area Sociale LND, Luca De Simone, con l’area media per riprendere l’evento e inserirlo sui canali LND.