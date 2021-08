Tamberi premiato con Barshim, sul podio è tutto doppio: bandiere, medaglie d'oro e inni nazionali

«Il momento dell'inno è qualcosa che mette brividi. L'oro olimpico è stato la mia magnifica ossessione in questi 5 anni. Ricordo quando mio papà mi diceva di accettare i piccoli traguardi, ma io non lo ascoltavo. Volevo essere un giorno il più felice del mondo. E così è stato». Così Gianmarco Tamberi ha commentato la cerimonia di premiazione della gara dela salto in alto delle Olimpiadi di Tokyo, che si è svolta il giorno dopo la gara.

E' stata una premiazione senza precedenti nella storia dell'atletica leggera olimpica, con due atleti sul gradino più alto del podio e nessuno sul secondo gradino. La bandiera del Qatar e il tricolore sono saliti insieme sul pennone più alto e sono stati suonati due inni nazionali, prima quello del Qatar e poi quello italiano. Tamberi in tuta bianca, ha cantato l'inno tenendo la mano sul cuore e ha fraternizzato a lungo con Barshim. il campione anconitano ha anche rimandato il suo ritorno in Italia, martedì mattina dovrebbe assistere alla partita di basket tra Italia e Francia.

