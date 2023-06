Ferrari, disastro Leclerc: eliminato in Q2. È fuori dai primi dieci. Verstappen parte in pole

Fuori in Q2 Charles Leclerc e Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà undicesimo nel gran premio del Canada. Al suo fianco, dodicesimo, ci sarà la Red Bull di Sergio Perez.

Verstappen, 25esima pole in carriera

La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada di Formula 1. Dietro al campione del mondo partirà Nico Hulkenberg

(Haas), terzo tempo per la Aston Martin di Fernando Alonso poi Lewis Hamilton (Mercedes). Ottavo tempo per la Ferrari di Sainz. Per Verstappen è la 25esima pole in carriera.

Leclerc e l'omaggio a Villeneuve

L'omaggio di Charles Leclerc a Gilles Villeneuve. E proprio sul circuito che porta il nome di Villeneuve, il pilota monegasco del Cavallino ha voluto fare un omaggio speciale nei confronti del suo predecessore. Si tratta di un casco che si ispira alla livrea esibita dall'indimenticato campione canadese nel corso della sua carriera in F1, dall'esordio nel 1977 al tragico 1982.