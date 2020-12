Fermana subito colpita a Modena: gol di Prezioso dopo un minuto. Matelica-Gubbio 1-2

ANCONA - Due marchigiane in campo nei tre anticipi della 14ª giornata del girone B di Serie C: il Matelica ospita il Gubbio all’Helvia Recina e cerca un altro acuto nella sua prima e storica stagione tra i professionisti, mentre la Fermana è di scena a Modena e deve cercare di ottenere un altro risultato positivo per continuare la risalita in clssifica.

PARTITE 14ª giornata

Legnago Salus-Cesena 0-0

Matelica-Gubbio 1-2 (25’ Gomez, 36’ Volpicelli, 43’ Ferrini)

Modena-Fermana 1-0 (1’ Prezioso)

Arezzo-Sudtirol domani ore 15

Ravenna-Padova ore 15

Triestina-Samb ore 15

FeralpiSalò-Mantova ore 17.30

Perugia-Imolese ore 17.30

Virtus Veona-Carpi ore 17.30

Vis Pesaro-Fano ore 17.30

CLASSIFICA

Padova 26

Sudtirol 26

FeralpiSalò 24

Perugia 23

Modena 21

Triestina 21

Samb 21

Mantova 21

Virtus Verona 19

Carpi 19

Cesena 19

Matelica 19

Legnago Salus 13

Gubbio 12

Imolese 12

Vis Pesaro 11

Fermana 10

Ravenna 10

Arezzo 6

Fano 5

Ultimo aggiornamento: 15:46

